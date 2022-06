Renda-se ao estilo de Gisele Taranto

Uma vez mais provamos que os arquitetos e design brasileiros são motivos de muito orgulho, eles se destacam em sua criatividade e energia regado à muito bom gosto. Os aspectos interessantes de projetos brasileiros se identificam através de sua brilhante vivacidade e formas que tornam o cenário de arquitetura e design um destaque tanto no Brasil quanto no mundo. As formas e texturas que refletem a nossa cultura e clima tropical dando um ar todo especial para o estilo da arquiteta Gislene Taranto. Situada na bela cidade do Rio de Janeiro, Gisele tem seu trabalho se sobressaindo entre o mercado nacional e internacional, fazendo com que todos se apaixone por seu estilo único.

Hoje, homify tem o prazer de mostrar um pouco sobre o trabalho desta aclamada arquiteta. Neste Livro de Ideias, nós dividimos com vocês algumas imagens que vão fazer você se impressionar com a originalidade e energia desta excelente profissional.