Tapete sisal: uma peça curinga na decoração

Esta sala de estar moderna com iluminação natural que entra pela varanda é um convite para um bom papo. O sofá acolhe muito bem as visitas e os moradores desta casa. As cores do sofá, da mesa de centro e do tapete sisal não causam ruídos no restante da decoração formada por almofadas, puffs, quadros e vasos coloridos. O tapete sisal neste conjunto arquitetônico criado pelo escritório da Thaisa Camargo harmoniza bem com todos os elementos.