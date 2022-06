Móveis em madeira

Que as paletes de madeira estão na moda não é novidade. O compromisso da Kimidori é casar esta tendência sustentável com o design. Por isso, no seu catálogo encontramos várias soluções criativas de reciclagem onde a madeira é a estrela principal, como esta na imagem ao lado. As aplicações são variadas e cabem em vários espaços da sua casa. Mesas, cômodas, armários, estantes e bancos de raiz minimalista e com princípios bastante claros: a sustentabilidade e a valorização da madeira.