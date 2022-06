Com cozinha linda, casa revela 9 dicas de decoração

A decoração do quarto do casal priorizou o conforto e a elegância. O quarto ganhou um forro de gesso com desenho sinuoso e com sanca iluminada, um painel espelhado atrás da cama, criados-mudos revestidos de espelhos, dois pendentes de cristais e um nicho com iluminação especial, para servir de mural expositivo.

