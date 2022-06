Casinha de 30 m² mostra que é possível viver bem em lares pequenos

A casa foi projetada para ser facilmente montada, transportada e habitada. A estrutura da casa emprega aço reciclado, que lhe garante uma elevada resistência, e permite que o edifício seja acomodado em qualquer terreno com apenas seus quatro apoios (um em cada esquina). As paredes são revestidas de chapas de aço, com painéis tipo sanduíches, com dupla camada de manda térmica, que garante um excelente isolamento térmico em relação tanto ao frio quanto ao calor.

A casa é composta de dois módulos de 6x2,5 metros. Portanto, a casa tem área de 30 m². Mas os módulos foram concebidos e executados para permitir ampliações. Ou seja, a casa pode ser ampliada com a adição de mais módulos.