Moderna e deslumbrante, casa arrasa com decoração clean

Uma casa contemporânea pede por ambientes flexíveis e a arquitetura que vemos neste artigo, sem dúvidas, garante isso com soluções modernas e inteligentes. Os espaços são integrados entre si, pela ausência de paredes na área social, graças a uma estrutura baseada em pilares. Mesmo que as paredes não existam, muros baixos desenham um limite sutil entre as salas, o que pode ser uma vantagem ao receber eventos em casa, pois pequenas áreas se conformam para os convidados.