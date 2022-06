Casinha pequena em terreno estreito mostra que bom gosto não tem tamanho

E ao adentrar a casinha, logo nos surpreendemos com a quantidade de luz natural que preenche o espaço. Apesar de parecer pequena por fora, o pé direito alto livra o sentimento claustrofóbico que poderia ser causado por sua estreita largura. A vista para o jardim e a decoração minimalista também colaboram para tal sensação. A iluminação bem difusa com as lajes e o piso em madeira transformam esse ambiente em um lugar acolhedor e aconchegante. E seus elementos de design moderno nos situa no mundo contemporâneo.