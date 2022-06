13 motivos para trocar suas lâmpadas por LED

Desde julho deste ano que o comércio brasileiro está proibido de vender lâmpadas incandescentes. O motivo é simples: a lâmpada incandescente utiliza muito mais energia do que outros modelos. Neste tipo de lâmpada, a maior parte da energia é usada para aquecê-la e não para iluminar. Com isso, cerca de 80% da energia é dissipada na forma de calor.

Em substituição às luzes incandescentes, o mercado oferece duas opções: a iluminação fluorescente, que contém mércurio em sua composição, um agente poluidor que pode ser muito prejudicial à natureza ao entrar em contato com o solo ou com a água, e as lâmpadas de LED. Este último recurso de iluminação é um pouco mais caro, mas tem uma duração cinco vezes maior do que a lâmpada fluorescente – cerca de 50 mil horas. Além disso, é uma ótima opção para criar projetos de iluminação eficientes para a sua casa ou até mesmo divertidos.

Se a iluminação de sua casa é um tópico importante para você, conheça as vantagens de usar o LED em sua moradia.