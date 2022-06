10 ideias fantásticas para salas integradas

Na organização do lar, é muito comum que os espaços entre sala de jantar e sala de estar sejam integrados. Desta maneira, a decoração pode ser realizada de maneira mais prática, a interação entre os presentes ocorre de maneira mais confortável e até mesmo a tarefa de limpar os espaços se torna mais rápida.

Neste contexto, nem sempre é tarefa fácil construir barreiras que delimitem estes espaços tão íntimos um do outro. Contudo, sempre existem possibilidades de oferecer uma personalidade única a cada ambiente do lar. Quando isto é feito, passamos a valorizar ainda mais as diferentes sensações que cada ambiente pode nos proporcionar.

No post de hoje, mostraremos a você 10 lindas ideias para que a sala de estar e sala de jantar sejam separados de maneira com que cada ambiente seja valorizado de maneira singular. Com estas sugestões, temos a certeza de que você encontrará belíssimas inspirações para oferecer esta possibilidade ao seu lar, se assim desejar.

Por isto, convidamos você a seguir mais uma vez conosco, conferir todos os detalhes das boas ideias abaixo e aproveitar todas as inspirações para deixar seu lar ainda mais especial. Aceite o nosso convite e inspire-se!