Casa grande em terreno pequeno: é possível!

Adquirir um terreno é o primeiro passo para planejar uma casa própria. Dentro das limitações de espaço deste terreno poderemos definir de que forma poderemos distribuir os ambientes do lar, quais serão as melhores soluções para as áreas externas e quais acabamentos poderão ficar melhores de acordo com as condições peculiares do local.

O tamanho do terreno influencia diretamente em todas estas escolhas, contudo, nem sempre a possibilidade de contar com grandes espaços é possível, especialmente quando pensamos pelo lado financeiro. Logo, aproveitar da melhor maneira o espaço que se tem à mão é essencial para que a casa construída possa ser a mais próxima o possível do que você sonhou.

Consultar bons profissionais com um olhar mais apurado para identificar todas as maneiras de fazer o melhor projeto possível dentro das limitações existentes, é fundamental. É este profissional que dará a melhor direção quanto as escolhas para o seu lar. Com isto, além de um melhor controle do orçamento e prazo de entrega, você poderá se beneficiar de ótimas escolhas para que seu lar seja perfeito.

O projeto que conheceremos hoje é um ótimo exemplo disto. Construída em um terreno de 144 m2, a casa foi cuidadosamente planejada para que pudesse aproveitar ao máximo os espaços do terreno disponível. O resultado é simplesmente sensacional. Para conferir, basta seguir conosco e navegar pelas diferentes fases da construção. Temos a certeza de que você se surpreenderá ao final.