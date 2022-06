Com fogão a lenha, casa de pedra de 70 m² é perfeita para o frio

A homify apresenta hoje o encantador projeto denominado ’Casa da Gente’, elaborado por Marina Linhares Decoração de Interiores especialmente para a Casa Cor 2015, no qual a escolha dos materiais de revestimento e a curadoria dos objetos são o destaque. O projeto aborda e explora também conceitos como integração, convívio e funcionalidade. A Casa da Gente possui 70 m² de área construída e mais um jardim com 95 m², constituindo o primeiro ambiente da mostra, dando portanto as boas vindas ao visitantes e proporcionando-lhes o contato com as principais tendências do habitar, na análise da arquiteta: “brasilidade”, “compartilhar”, “marcas do tempo” e “menos e melhor”.

O ponto de partida para Marina Linhares foi uma casinha que já havia no local e que apontava o caminho da simplicidade. Portanto, essa foi sua fonte de inspiração, resultando em uma abordagem atenta aos elementos já existentes e que valoriza a história do local. De acordo com a arquiteta, os ambientes sociais foram criados para promover o prazer do convívio, das longas conversas e dos momentos juntos aos amigos e à família. Daí a grande sala integrada, o fogão a lenha, o gazebo que aproxima do verde. Além disso, a integração do ambiente é uma forma de trazer praticidade e funcionalidade ao dia-a-dia”. Para ela, o foco deve estar nas necessidades reais do cliente buscando um modo de viver acolhedor, autoral e despojado. “A estética é consequência”, diz ela, que faz uma curadoria exigente de cada objeto colocado nos ambientes, seja uma colher, uma luminária ou uma obra de arte.

O projeto da “Casa da Gente”, que conferimos a seguir em mais detalhes e imagens incríveis, explorou todo o potencial dos revestimentos para valorizar a essência da casa que já existia. Portanto, os materiais de acabamentos desempenham um papel de destaque no projeto, como a madeira, empregada de modo intensivo e cuidadoso, contribuindo para a atmosfera acolhedora e sofisticada dos ambientes.