Rústico x escandinavo: a Casa Josephine é apaixonante!

Você já teve a impressão mágica e surpreendente de chegar a determinado lugar e sentir que ali o tempo parece ter parado? A Casa Josephine, que apresentamos hoje, é justamente um destes lugares que nos fazem voltar no tempo e nos sentir maravilhados com o cenário encantador e o clima de serenidade, que nos inspiram a viver em um ritmo mais lento, como se assim pudéssemos saborear cada delícia da vida com a calma e tempo necessários.

Inaugurada em 2007, a Casa Josephine era uma casa familiar do final do século XIX e foi convertida em um alojamento cálido e elegante, ideal para famílias e grupos de amigos. A casa possui cinco dormitórios, dois salões amplos com áreas para servir refeições, quatro banheiros e cozinha equipada. Mas a Casa Josephine é mais do que um lugar único e charmoso para desfrutar as férias. Ela é um estilo de vida: estúdio de arquitetura e decoração, com cursos e oficinas e sua produção própria de vinho.

A casa está localizada em La Rioja, no norte da Espanha, uma região famosa pela sua paisagem de vinhedos, pelos caminhos de Santiago, pela gastronomia e tantos outros atrativos que se somam ao charme irresistível da casa mais foda do mundo. Interessado em desvendar os encantos da casa mais delicada do mundo? Acompanhe-nos neste tour pelas imagens que te deixarão com vontade de embarcar para La Rioja.