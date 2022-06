TOP 5: Tendências, Reforma e Decoração

Conheça tudo sobre a tradição do Calendário do Advento, esse costume que se iniciou na Alemanha e se espalhou pelo mundo. Hoje, milhares que pessoas compram os calendários do Advento em diversos tamanhos e estilos para iniciar no dia 1 de Dezembro a contagem regressiva para o natal.

Nesse artigo nós mostramos maneiras divertidas e modernas de decorar a sua casa para essa época tão especial do ano.

Leia mais: aqui