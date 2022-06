Cadeiras fantásticas para sala de TV

Nesta sala de TV e multimídia de clima leve e descontraído, encontramos um ambiente todo decorado por madeira clara e pré fabricada. Tanto o teto quanto o piso foram feitos no mesmo estilo e ambos conversam com a estante. A cadeira escolhida para embelezar esta sala de TV chama atenção no local com seu design simples e delicado. Ela faz jogo com outros elementos ao seu redor, acentuando a estética harmônica e discreta.