10 dicas para cozinhas sob medida!

Não há nada mais prazeroso na hora de comprar um apartamento, construir ou reformar uma residência, do que poder escolher a decoração de acordo com o seu gosto. Ainda que todos nós tenhamos na cabeça exatamente o que queremos, é imprescindível a presença de um profissional da área, um decorador de interiores ou um designer. É este profissional que irá nos orientar na escolha de materiais, na análise das tendências mais modernas e até mesmo nas opções mais econômicas, quando for o caso. Seja na sala, no quarto ou na cozinha, contar com um apoio profissional é fundamental para ter um ambiente sob medida e do jeito que a gente quer. Neste artigo do homify, vamos nos dedicar com mais atenção às cozinhas, ambientes dos mais importantes na dinâmica de uma residência moderna.

Confira agora 10 modelos de cozinhas planejadas por profissionais e feitas sob medida, tanto para encantar os moradores como para deixar os convidados de queixo caído.