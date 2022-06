Apartamento de 35 m² prova: é possível ter muito estilo em pouco espaço

A varanda tem duas funções: área de lazer e de serviço. Ela foi equipada com um bar e uma adega embutidas. Além do bar, um sofá e duas banquetas garantem que todos se sintam confortáveis no ambiente. O espaço perfeito para receber os amigos.

Por outro lado, a máquina de lavar e secar roupas também está localizada no terraço, assim como o tanque. Para escondê-los, o estúdio criou um armário com portas para embutir a máquina. Já uma bancada com cuba esculpida no mármore faz as vezes de tanque.