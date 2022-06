10 inspirações para espaços verdes!

Nesta cobertura em um apartamento em Higienópolis, São Paulo, o projeto da empresa Carmello Arquitetura, valorizou o espaço ao ar livre do cômodo para construir um jardim leve com espaço para relaxar e desfrutar de dias de sol. Com plantas simples de variadas espécies expostas em vasos de barro de todo os tamanhos, as samambaias suspensas em volta da estrutura do teto, acrescentam charme ao ambiente, as luminárias pendentes completam a decoração e garantem a iluminação leve e delicada para o espaço na parte da noite.