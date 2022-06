Tendências de móveis modulados!

Os móveis modulados ocupam cada vez mais espaço nas residências modernas. Práticos, funcionais e charmosos, os modulados se ajustam a qualquer espaço e ambiente, seja na sala de estar, na cozinha ou mesmo no quarto. Uma grande vantagem dos modulados é permitir que tanto moradores como o decorador de ambientes se sintam livres para experimentar as mais diversas configurações dentro do espaço definido. Módulos não precisam ser posicionados de forma sequencial ou padrão – o limite para essa configuração vai depender da imaginação e da ousadia dos responsáveis.

Neste artigo do homify, vamos conferir 10 projetos que trabalham com móveis modulados. Cada um mais bonito e charmoso do que o outro. Vai ser difícil você escolher qual o melhor.