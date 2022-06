Pequeno, mas incrível: 5 ideias de marcenaria em um lar de 43 m²

As paredes do quarto foram pintadas da mesma cor neutra das paredes do living room, realçando a sensação de conforto e de unidade. A cama ganhou um painel de madeira que funciona como cabeceira e de apoio para os abajures. Fotografias com molduras de estilo moderno complementam a decoração e agregam personalidade ao ambiente.

Mais informações sobre projetos de quartos, você encontra aqui.