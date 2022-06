Pré-fabricado, Sobrado Ficou Pronto Em 5 Meses No Terreno Estreito

Além da estrutura de aço leve, intertravada com placas de OSB Home, o acabamento externo do sobrado levou placas cimentícias e o interno foi feito com placas de gesso acartonado.

Uma das vantagens do Light Steel Frame é a rapidez da construção. Este sobrado levou cinco meses para ficar pronto. Outro ponto positivo é a redução de desperdício, já que os materiais são projetados no tamanho exato da estrutura.

Você gostaria de ter um sobrado pré fabricado? Consulte aqui nossa lista com construtores para colocar em prática o sobrado pré moldado de acordo com as suas necessidades.