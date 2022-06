15 escadas lindas com degraus flutuantes

As escadas de estilo tradicional, ou seja, aquelas que tem suporte e guardacorpos em ambos os lados, por conta de sua forma e estrutura, necessitam de um espaço considerável, aspectos que a fazem mais complicadas de se adequar em espaços reduzidos. Para isso, as escadas flutuantes são uma boa alternativa, pois a estrutura se constitui com a parede e até o guarda corpo de um dos lados pode ser eliminado – com as medidas de segurança necessárias.