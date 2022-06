32 dicas para melhorar a sua casa gastando pouco

No livro de ideias de hoje, compartilhamos uma série de dicas para melhorar a decoração da sua casa gastando pouco dinheiro!

Complementamos com um outro livro de ideias: truques para economizar na decoração da sua casa. Afinal, o décor e conservação dos ambientes do seu lar é um trabalho constante, seja pelo passar do tempo ou também porque o ambiente pede uma repaginada. É normal querer tudo novo e tirar o que saiu de moda. Agora, para você voltar amar o seu cantinho, uma ótima dica é: renove os ambientes, mas sem gastar muito e recicle móveis velhos. É uma excelente alternativa, quando você sente aquela vontade de renovar e gastar pouco! Aliás, uma simples troca de móveis de um lugar para o outro, também proporciona um olhar diferente para o seu lar.

O problema é que reciclar e renovar tem um custo, principalmente quando o orçamento é limitado, pois, às vezes, é mais difícil refrescar cada cômodo. Então, decidimos reunir várias soluções econômicas e fácies de tornar esta tarefa acessível, assim você poderá transformar sua decoração antiga para uma mais moderna. Além disso, também pode ser renovada de tempos em tempos e, sem afetar muito o seu bolso. Confira as imagens e soluções simples para melhorar a decoração da sua casa.