10 Ideias econômicas para renovar sua cozinha

Objetos decorativos e pinturas melhoram qualquer ambiente, mas na cozinha, assumem um significado muito pessoal. Não há necessidade de comprar um quadro, pois basta ter uma imagem que você gosta e cuja estética condiga com restante do ambiente; enquadrá-la e pendurá-la na parede. Com respeito aos outros objetos, a ideia é colocar umas lindas fruteiras e colorir a cozinha com a natureza viva.