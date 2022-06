Uma casa de campo fantástica!

A área social é fruto da integração entre a sala de estar e a elegante sala de jantar com mesa em madeira escura e cadeiras em tecidos na cor creme. O tapete que cobre ambos os ambientes traz o tom de café e mescla com perfeição uma paleta de tons terrosos, que se relacionam com a mesa em carvalho, as cortinas escuras e a estrutura aparente de madeira no teto.