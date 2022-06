9 entradas de casa para transformar seu lar na sensação da rua

Assim como nos esmeramos em desenhar os mínimos detalhes da arquitetura de interiores e as fachadas de um projecto, desenvolver o acesso principal de uma residência é de suma importância para obter uma frente imponente, atraente e de fácil leitura. Uma boa arquitetura busca criar com formas, linhas e cores uma linguagem não escrita capaz de guiar o usuário através de sua volumetria, convidando ou indicando-o por onde entrar. Dependendo das características do terreno, as dimensões da residência e as necessidades de cada cliente, o acesso deve refletir os gostoso e o estilo pessoal de cada morador. Ainda que as vezes seja impactante levar em conta todos os aspectos para criar uma entrada atraente, o importante é ter claro os conceitos e truques para fazer com que o acesso de sua casa seja imponente e chamativo.

A seguir apresentaremos 9 entradas magníficas e totalmente distintas para te inspirar, preste atenção e não perca este livro de ideias que compilamos para você!