Cozinha pequena: 6 truques para colocar em prática

Em qualquer cozinha é importante fazer uma boa distribuição do espaço; mas esta é uma tarefa vital quando se trata de pequenas cozinhas. A decoração minimalista é o ideal, porque a mesma mescla design charmoso e moderno de acordo com a necessidade do espaço. Neste tipo de decoração, principalmente branco predomina e se contrasta com tons que criam contraste de maneira delicada. Além disso, ele deixa tudo personalizado e também com os objetos do quotidiano. Desta forma, você irá armazenar os elementos de uso comum e ter espaço livre suficiente para caminhar e obter alguma ajuda.