As plantas e fotos de 4 casas lindas vão te inspirar a construir a sua

Muitas vezes vemos casas que gostamos em fotos, revistas ou pessoalmente, tanto no interior quanto no exterior. Porém, poucas vezes temos acesso as plantas usadas para a construção e desenhos destas lindas vivendas.

Neste livro de ideias, compartilharemos com você quatro fantásticas casas com suas respectivas plantas arquitetônicas, para que possa analisar com atenção como são distribuídas e desenhadas, e te sirvam de inspiração para teu próprio projeto.

Quatro casas em estilo moderno e contemporâneo que, sem dúvidas, estimularão tua criatividade!