Sua fachada: 9 ideias incríveis para encantar a vizinhança

Este desenho apresenta um acesso um pouco mais tradicional, recorrendo a um espaço de captação prévia para a porta de entrada delimitado por um baixo muro perimetral para diferenciar a casa e criar uma barreira entre o espaço público e privado.

Os volumes simples são adornados com miçangas e cornijas tradicionais, que combinadas com as telhas criam um estilo colonial e tradicional, sem cair em um design chato. O que o torna tão marcante esta entrada é o paisagismo do jardim, com árvores delgadas altas, que combinam com flores lilás e alegram a propriedade.