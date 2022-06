12 ideias geniais para quartos pequenos

Quartos pequenos podem ficar tão bem decorados quanto os maiores. Muita gente pensa que um quarto pequeno priva as pessoas de conforto. Mas é possível aproveitar melhor o espaço com uma boa organização, escolha de cores sábia e uma boa disposição de mobiliário. Priorizar o necessário é o segredo de muitos decoradores para um quarto pequeno deixar de ser um problema. Diga adeus às ideias negativas e aprenda a aproveitar cada centímetro com este artigo.