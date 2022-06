10 dicas geniais para decorar quartos minúsculos

Não é novidade que cada vez mais são construídos apartamentos e casas com o espaço reduzido. Então, quartos pequenos estão mais do que presentes nos projetos residências. Claro, que ninguém precisa ficar desanimado com a falta de espaço, a ótima notícia é que dicas simples de decoração podem colaborar para tornar os dormitórios mais práticos e amplos. Aliás, o mercado mobiliário sempre tem novidade no setor com móveis com excelente funcionalidade.

Ficou animado? Confira as sugestões dos arquitetos do homify.