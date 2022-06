13 ideias para aquecer sua casa no frio brasileiro

No quarto, além das cortinas e dos tapetes, pode-se tornar o ambiente mais quente com uma cama com cabeceira de tecido acolchoada e com capitonê. Ela ajuda a bloquear aquele ventinho frio que insiste em circular debaixo e em torno da cama, vedando as frestas da estrutura dianteira do móvel. Cabeceiras encorpadas e travesseiros/almofadas fazem milagres para as cabecinhas descobertas durante o sono.