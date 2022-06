Natal no Brasil: Costumes e Tradições

Este é com toda certeza o costume mais popular do país inteiro, a árvore de natal é sempre presente no mês de dezembro. Em todos os tamanhos, formatos e estilos a árvore de natal encontra-se em quase todas as casa do Brasil. Muitos brasileiros colocam seus presentes embaixo da árvore até dia 24 à meia noite, quando é de costume entregar e trocar presentes. A decoração está sempre variando e diferente de muitos países no Brasil o mais comum são árvores artificiais.

Claro, há inúmeras maneiras de celebrar o Natal, devido às nossas influências culturais e étnicas recebidas por diferentes países do mundo o Natal do Brasileiro é realmente muito mais diverso dos demais! Se o seu costume não foi mencionado, divida com a gente!