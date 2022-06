13 canteiros de concreto para copiar no seu quintal

Criar espaços para jardins é sempre uma boa ideia. Com a presença de plantas, podemos descansar com a calma da natureza, recarregando nossa mente com harmonia e a beleza inspiradora das flores.

Existem diferentes maneiras de criar um jardim. Mesmo que estes espaços contem com a presença de vasos de diferentes tamanhos, há a possibilidade de utilizar grandes jardineiras de concreto para acomodar as plantas em diferentes ambientes externos da casa, como varandas ou o quintal ou até mesmo o telhado.

As jardineiras de concreto podem contar com acabamentos e projetos que valorizam diferentes tamanhos e espécies de plantas, podendo ser, inclusive, uma extensão do mobiliário feito de alvenaria, algo comum em muitas varandas.

Para ajudar você a pensar em projetos que possam se integrar perfeitamente com os espaços ao ar livre do seu lar, trouxemos um conjunto de 13 jardins feitos com muretas que você poderá adaptar muito bem em sua casa. São opções que variam da simplicidade às composições mais modernas, mas que sempre resultam em um cenário incrivelmente acolhedor.

Por isto, siga conosco pelas imagens abaixo, conheça alguns dos projetos realizados por nossos talentosos profissionais e inspire-se!