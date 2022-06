Jardins de inverno na sala sala de estar!

Mesmo quem tem muito pouco espaço pode ter um jardim de inverno respeitável. Como este, criado em um cantinho do terraço fechado. As plantas se distribuem atrás do lindo sofá branco com estrutura em materiais naturais e da mesinha redonda no mesmo material, que o acompanha. Também estão dispostas plantas nas laterais do pequeno ambiente e no alto, descendo do teto. O piso claro proporciona leveza ao espaço, ao mesmo tempo que o tapetinho listrado dá um toque de cor. O resultado é um oásis de verde dentro de casa.