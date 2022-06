18 escadas perfeitas para casas pequenas

Escadas são partes importante da sua casa. Elas são como as veias do corpo que se conectam a todas as partes e entregam mensagens de cima a baixo, e como elas são a peça-chave do tráfego da casa, é importante mantê-las bonitas. A beleza tem um tamanho que não é medido em metros, mas muitas vezes pode surpreender os outro e fazer com que você se apaixone. E não precisa de muito espaço para alcançar uma boa impressão.

Para você se convencer que pequenas casas são como uma dose de amor e beleza condensados, reunimos estes 18 exemplos de escadas especialmente concebidas para brilhar em pequenos espaços.