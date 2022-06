11 ideias com pastilhas para sua cozinha ficar moderna

Como um lugar favorito para desfrutar da companhia da família e amigos, a cozinha é um dos espaços mais marcantes da nossa casa. Portanto, temos de usar os melhores materiais para este espaço. O ideal é fazer as cozinhas funcionais e também bonitas.

Agora trazemos 11 modelos cozinhas maravilhosas que empregam o uso de cerâmicas ou azulejos para revestir as paredes do espaço. As pastilhas são bonitas, resistentes e, com frequência laváveis. Por isso, são consideradas um dos melhores materiais para o espaço.