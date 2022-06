10 fachadas de casas pequenas para copiar

As tintas são um material fundamental na construção civil. Além de proteger as paredes, dão um acabamento mais refinado e homogêneo às paredes, deixando o edifício indiscutivelmente mais bonito. Esta casa pequena e de forma simples combina as cores brancas das superfícies externas, com o preto das esquadrias e do telhado. Em casas com telhados inclinados é importante também cuidar do aspecto das telhas. Uma pintura no telhado pode renovar completamente a aparência do edifício. Copie esta atitude.