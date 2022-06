9 dicas para ter um balcão em cozinhas pequenas

Se você tem uma cozinha americana pequena e gostaria de ter um balcão ou ilha no ambiente, este post vai lhe dar muitas idéias que se adaptam a diferentes estilos. Veja as fotos, observe as boas ideias para separar espaços e veja quais cores e quais materiais utilizar.

O balcão da sua cozinha não tem que ser exatamente o mesmo que os mostrados abaixo, mas preste muita atenção para as combinações de materiais, texturas e cores, e adapte-os à sua casa. Lembre-se que sua ilha de cozinha pequena deve atender às necessidades de sua casa!