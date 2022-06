Com fachada rústica e interior moderno, esta é a casa perfeita para acordar

As paredes externas receberam uma pintura caiada de cor bege, que realçam o estilo mediterrâneo da residência. Além disto, a reforma da residência priorizou a sensação de conforto e requinte de cada ambiente e a integração com o espaço exterior. Todos os ambientes da casa se abrem para o jardim, situado na parte posterior do terreno. Entre os espaços internos e o jardim, o projeto buscou valorizar as varandas conjugadas aos ambientes, sala de estar e os dois dormitórios, com mobiliário e acessórios que agregam conforto e funcionalidade e conforto. Além de proporcionar vistas privilegiadas, o jardim funciona também como área de lazer. É o espaço para estar da residência, para curtir os dias de folga e para relaxar na companhia das flores e do sol do mediterrâneo.