Mansão em Taubaté (SP) tem cozinha chique e decoração impressionante

O quarto do filho foi decorado com móveis feitos exclusivamente para o ambiente, como a cama que parede flutuar no ar, a bancada de estudo suspensa e o gaveteiro sob a bancada. O forro de gesso foi rebaixado para deixar o ambiente mais aconchegante. Outro destaque é o projeto de iluminação, com luzes embutidas no forro e na sanca do gesso, combinando iluminação direta e indireta e agregando mais conforto ao ambiente. Os pendentes coloridos realçam o estilo jovial da decoração.