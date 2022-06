Área de lazer enorme e fachada curva tornam essa casa maravilhosa

A residência foi construída em um terreno de esquina. O projeto tirou partido justamente da localização do terreno e, para fugir do convencional, adotou a esquina como a entrada principal, de pé-direito duplo. Esta solução resultou em uma maior amplitude do edifício, cujas laterais se desenvolvem simetricamente com curvas ondulantes. Além das curvas sinuosas, a fachada principal utiliza amplos panos de vidro, na cor verde, que realçam o estilo contemporâneo e a elegância do edifício.