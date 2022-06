Cheia de charme, essa casinha tem quintal de sonho

A sala de estar se conecta com hall de entrada e com a cozinha através das portas de madeira de duas folhas, marcas do passado que foram preservadas. O ambiente combina peças de mobiliário de madeira de estilo retrô e peças contemporâneas, como a mesa de centro com tampo de vidro. O piso de ladrilhos coloridos reforça a identidade do edifício histórico e tem presença marcante também na sala de estar.