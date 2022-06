Rústica e moderna, casa de praia gaúcha é um sonho de consumo

Nas áreas sociais, onde os espaços são integrados, o projeto optou por um piso frio, piso de porcelanato de cor marrom, que agrega funcionalidade e faz o contraponto ideal com as paredes brancas e com as fachadas envidraçadas que ladeiam o living room.

A cozinha americana conta com armários planejados de madeira e com uma churrasqueira integrada, que agrega versatilidade ao ambiente, que funciona também como espaço gourmet, uma vez que a sala de jantar também está integrada ao ambiente. A sala de jantar é composta de uma mesa de jantar de madeira de design minimalista, do conjunto de cadeiras DSW, de cor amarela, e de três pendentes de cor preta, que realçam a sofisticação e o estilo moderno do ambiente.

