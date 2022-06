Carpetes e tapetes grandes para a sua casa!

A escolha do carpete faz toda diferença para o ambiente. A espessura deve ser muito bem pensada, para que esteja de acordo com a função que você deseja. Por exemplo: em uma sala de jantar, na qual há grande circulação de pessoas, não é recomendável a colocação de tapetes com fios longos e macios. Salas de TV ficam perfeitas com tapetes bem felpudos, pois além de oferecerem conforto, também proporcionam melhor acústica ao espaço. Os locais da casa indicarão sua finalidade de uso.

Tapetes bem posicionados brincam com a nossa visão, fazendo com que a área pareça maior. É incrível a ilusão de ótica que eles podem proporcionar. Outra importante função é delimitar áreas, separando os ambientes. As cores têm como objetivo acalmar ou energizar. Conforto, aquecimento, melhor acústica, separação de espaços, cores, beleza e até segurança: para tudo isso eles podem ser muito úteis.

No Brasil, os carpetes não são tão famosos quanto em países de clima frio. Muitas pessoas, que são amantes desse item, fazem questão de pelo menos revestirem os quartos, deixando o restante da casa com pisos mais frescos. A escolha correta do tamanho do fio e sua textura podem reduzir a sensação de calor nos pés. Há muitos modelos. Com certeza você encontrará o material que combina melhor com o seu perfil.

Confira algumas ideias de como usar carpetes e tapetes.