10 maneiras econômicas para criar um jardim no quintal

Investir um pouco de tempo e dinheiro no quintal faz muita diferença. O espaço pode ganhar charme e beleza, além de se transformar em espaço de confraternização. As áreas na frente de casa também são responsáveis por causar a primeira impressão a visitas. Aqui vamos mostrar-lhe 10 ideias de design que podem ser facilmente adaptados a orçamentos apertados.

Ao decorar quintais, a primeira coisa que você deve saber é que tudo fica bem quando se combina harmoniosamente com elementos naturais – desde pedras até pavimento de madeira. A chave é escolher cuidadosamente qual material é melhor com o tipo de vegetação que tem ou pretende implementar, e, claro, com o mobiliário.