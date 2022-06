7 varandas muito charmosas e perfeitas para casas pequenas

Ter uma bela varanda em casa não tem preço. Esses metros quadrados podem ser poucos, mas contribuem muito para uma casa aconchegante. As varandas (como pátios, jardins e terraços) fazem com que a gente desfrute ainda mais de nossa casa e também nos deixa mais conectado com o exterior.

A varanda é um anexo à casa, um espaço aberto nas laterais, mas fechado no topo. Ou seja, deve ser livre, mas protegido por paredes ou cobertura. As varandas vão protegê-lo da chuva quando você chega em sua casa e proporcionam uma introdução à sua entrada (aqui ocorrem também os beijos adeus e as conversas com os vizinhos). É também um lugar para descansar, tomar ar fresco e desfrutar da natureza sem sair de casa.

Está interessado em planejar uma varanda (ou renovar a que você já tem)? Então confira com muita atenção estas sete ideias encantadoras.