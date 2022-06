7 ideias criativas para dividir ambientes

Espaços pequenos sempre pedem um pouco mais de criatividade. E com criatividade podemos chegar a resultados sempre impressionantes. Basta navegar entre os muitos tópicos do homify para comprovar isto. Nossos profissionais espalhados pelo mundo sempre oferecem um conjunto de soluções maravilhosas para trazer ótimas soluções para espaços pequenos.

Em casas ou apartamentos, saber dividir os espaços é dar uma opção a mais de privacidade para cada ambiente, oferecer possibilidades de trabalhar diferentes personalidades em um mesmo espaço do lar e, ainda, trazer detalhes modernos que impressionam a todos. E, afinal, ter um lar pequeno no tamanho, mas na grande na impressão, não é nada mal.

Para mostrar o quanto as possibilidades de trabalhar os espaços são muitas, mesmo quando as soluções são limitadas, trouxemos um conjunto de 7 inspirações perfeitas com divisões inteligentes dos mais diferentes ambientes. São opções que nos tiram do lugar comum e nos levam a um universo de criatividade criado pelo olhar de profissionais dedicados à linda arte de decorar.

Por isto, convidamos você a seguir conosco e visitar os mais belos cenários que mesmo com limitações quanto ao tamanho, são referências incríveis para quem deseja criar divisões inteligentes dentro do lar. Aproveite o convite e inspire-se!