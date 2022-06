6 estilos de bancada para deixar sua cozinha mais prática

A escolha de uma bancada de cozinha não deve ser vista como tarefa simples. A bacada de cozinha precisa de uma atenção ainda maior do que as mesas de jantar, já que estas podem ser facilmente reacomodadas em diferentes lugares para se adequar melhor à decoração. As bancadas, na maioria das vezes, serão escolhidas no planejamento da cozinha e ali ficarão por longos períodos somando-se à personalidade do ambiente.

As bancadas têm como principal função oferecer uma melhor organização para o ambiente. Com elas, é possível acomodar pequenos eletrodomésticos, como cafeteiras ou liquidificadores, acomodar cadeiras para rápidas refeições no dia a dia e, ainda, trazer embelezamento estético à decoração.

Para ajudar você nesta escolha cuidadosa, hoje, o homify trouxe algumas opções incríveis de bancadas para que você possa encontrar excelentes ideias para dar um toque perfeito a mais de incremento na sua cozinha. Por isto, convidamos você a seguir conosco, navegar entre todos os detalhes de algumas cozinhas maravilhosas e se inspirar com cada dica para o seu lar. Aproveite!