7 cozinhas rústicas para se inspirar

A essência do estilo rústico é criar um espaço para reuniões de família e encontros com os amigos. E qual poderia ser melhor lugar para fazer isso do que a cozinha?

Este estilo evoca a nostalgia da vida no campo, as memórias das casas das avós, em que a grande mesa, que recebia a família e amigos, era sempre tão cheia de comida, da família e amigos. Por isso, você deve aproveitar ao máximo o seu espaço da cozinha. Use todos os cantos e as paredes para colocar os móveis, assim você terá espaço suficiente para criar uma ilha e compartilhar ótimos momentos com seus entes queridos.