7 ideias para transformar seu quintal em uma área de lazer

Churrasco é bom e muita gente gosta. Para os amantes da mesa, receber amigos em casa para o churrasco é uma das maiores alegrias do fim de semana. Com uma área de lazer bem planejada, sua casa pode se tornar um foco de noites e tardes agradáveis, risos e conversas descontraídas, reuniões íntimas e pequenas recepções. Se você tem um quintal ou pátio coberto, essas idéias vão inspirar você a decidir como criar um grande espaço para se reunir com os amigos.

Este livro apresenta sete idéias que atendem a quintais pequenos e médios. Observe atentamente o tipo de mobiliário de jardim, quais equipamentos estão presentes, cores e objetos decorativos, plantas e, finalmente, a predisposição para o alto astral. Ative sua casa para a vida social! Vamos lá.